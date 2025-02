Migranti, Iannone (FdI): "Grazie a Governo rafforzati i controlli sul click day" Già a suo tempo fu presentata dalla nostra premier Meloni una denuncia in questo senso

“Sul click day abbiamo provveduto a rafforzare i controlli. Già a suo tempo fu presentata dalla nostra premier Meloni una denuncia in questo senso e la notizia dell’esecuzione di un’ordinanza cautelare nei confronti di 36 indagati tra Salerno, Napoli e Caserta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ci dà ragione. Il gruppo criminale avrebbe presentato, in favore di oltre 2mila cittadini extracomunitari, disposti anche a pagare elevate somme di denaro pur di ottenere un valido titolo di soggiorno in Italia, altrettante richieste fittizie di nullaosta al lavoro nell'ambito dei decreti flussi ed emersione, avvalendosi di aziende compiacenti o create ad hoc. E’ necessario mantenere alta la guardia su questa materia perché il contrasto all’immigrazione illegale è e resta uno dei cardini della nostra azione di governo”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, componente della Commissione Parlamentare Antimafia.