Pd: Gasparri (FI), problemi a Salerno tra De Luca, Alfieri e tesoriere "Presunto giro di carte fasulle per mettere in regola stranieri"

"La premier Meloni è una donna coraggiosa, capace. Anche i consensi che raccoglie lo dimostrano. Poi, mesi fa, il Presidente del Consiglio solleva un tema istituzionale e il governo di centrodestra programma 410-420 mila ingressi di stranieri in Italia nel triennio 2023-2025. Un provvedimento recente ha perfino aumentato questa cifra per poter disciplinare l'immigrazione legale. Si nota poi che in una Regione, la Campania, il giro di carte e permessi sembrerebbe fatto in maniera illegale. Come dimostra il caso del tesoriere del Pd, al quale auguro di essere innocente, ma c'è una indagine in corso che ha a che fare con documenti, procedure e certificazioni non legali, quindi partecipa a un presunto giro di carte fasulle per mettere in regola stranieri entrati in maniera illegale.

E l’indagine viene svolta proprio nella stessa provincia dove il Pd ha un altro problema: Alfieri. Il Presidente di quella Provincia che, istigato da De Luca, offriva fritture ai cittadini per ottenere consensi. Alfieri, ora agli arresti domiciliari, non si è dimesso. Mentre il Presidente della Provincia di Caserta di Forza Italia, con l’avviso di garanzia, si è dimesso. Il Pd nella Provincia di Salerno, tra De Luca, Alfieri e questa indagine, ha evidentemente qualche problema". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a 'L'Aria che Tira' su La7.