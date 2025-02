Truffa migranti, tesoriere Pd, De Luca: chiedete a Misiani, partito sequestrato Il presidente della Regione ha commentato l'inchiesta della Dda a Salerno

"Dovete chiedere a uno statista come Misiani, il Pd regionale è sequestrato da due anni. Siamo stati tutti sequestrati". Non usa mezzi termini il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di un evento a Gragnano, per attaccare il commissario regionale del Partito Democratico Antonio Misiani, rispondendo alla domanda dei giornalisti sull'inchiesta della Dda di Salerno sull'immigrazione clandestina, che ha visto coinvolto il tesoriere dem in Campania Nicola Salvati, arrestato per fatture false e poi sospeso dal Pd.