Aggressione a Fuorni, Tommasetti: "Scia di violenza allarmante" "La situazione sembra fuori controllo"

“L’escalation di violenza al carcere di Salerno sta diventando intollerabile”. Lo afferma Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, all’indomani dell’ennesima aggressione alla casa circondariale di Fuorni.

“Stando alla denuncia del Sappe un detenuto in infermeria avrebbe colpito e causato lesioni a due agenti della polizia penitenziaria. Mi corre l’obbligo di esprimere la mia vicinanza ai poliziotti costretti a ricorrere alle cure dei sanitari mentre facevano semplicemente il proprio dovere. Un lavoro che ormai comporta pericoli costanti per l’incolumità di chi lo svolge”.

Tommasetti si associa al pensiero del Sindacato autonomo polizia penitenziaria che ha duramente condannato l’episodio avvenuto in carcere. “Non è un caso isolato ma solo l’ultimo fatto di violenza che si registra negli istituti penitenziari, specie quello di Salerno dove la situazione sembra fuori controllo. Condivido le preoccupazioni del sindacato che denuncia le criticità derivate anche dall'aumento della presenza di detenuti extracomunitari. Mi unisco quindi al grido d’allarme del segretario del Sappe. La sicurezza delle carceri in Campania, e in particolare quella degli agenti di polizia penitenziaria, è un tema da affrontare con il massimo rigore e senza distinzioni politiche. La solidarietà non basta più, è tempo di azioni concrete per riaffermare la presenza dello Stato”.