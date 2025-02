Dimissioni Alfieri, Iannone: "Quindi non erano valide quelle di giorni fa?" "Vergogna Pd"

“Dopo quasi cinque mesi in cui ha tenuto sequestrati la Provincia di Salerno e il Comune di Capaccio-Paestum ci sono voluti due atti per dimettersi una volta. O è ignoranza o è malafede. Sempre che non lo abbia fatto questa mattina per anticipare i suoi Consiglieri Comunali che erano annunciati alle dimissioni per oggi pomeriggio. Ormai è in atto una guerra nella stessa maggioranza di Capaccio-Paestum: i Consiglieri del PD vogliono votare la prossima primavera, ma con le dimissioni di Alfieri non avverrebbe perché per lo scioglimento debbono decorrere comunque i 20 giorni in cui potrebbe ritirarle. Vedremo se i Consiglieri si dimetteranno comunque come annunciato. Quello che è certo è che continuano a giocare con la vita delle istituzioni ed è una responsabilità politica che pesa come un macigno sul PD e i deluchiani.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.