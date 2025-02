La senatrice Anna Bilotti alla riunione dell'Assemblea parlamentare dell'Osce "Rispetto del diritto internazionale e sicurezza europea toccano il cuore del nostro impegno comune"

La senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, ha partecipato, in qualità di membro della delegazione italiana, alla 24esima riunione invernale dell’Assemblea parlamentare dell'Osce, che si è tenuta a Vienna il 20 e il 21 febbraio. La due giorni di incontri ha visto i parlamentari che compongono la delegazione impegnati, in sessione congiunta e nelle riunioni delle singole commissioni, sulle priorità delle attività dell'Assemblea, in stretta collaborazione con le strutture esecutive dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e con i colleghi dei 57 Stati membri e partner.

La riunione è stata l’occasione, per la parlamentare salernitana, per sottolineare che «il rispetto del diritto internazionale e la sicurezza europea sono temi che toccano il cuore del nostro impegno comune». Al termine della due giorni, la senatrice Bilotti evidenzia che, «durante il dibattito, che ha visto al centro il tema della sicurezza, ho avuto modo di evidenziare come sicurezza nazionale, europea e mondiale siano temi che si intersecano».

«In particolare – spiega - ho invitato l’Osce a rafforzare il proprio ruolo di cooperazione, anche alla luce di quello che è accaduto in Italia con il rilascio di un individuo su cui pendeva e pende un mandato della Corte penale internazionale per crimini gravissimi». «Ho sollecitato l’Osce – aggiunge - affinché funga da coordinamento tra enti nazionali e sovranazionali perché gli obblighi che vengono assunti nei contesti internazionali, nel nostro caso con la firma dello Statuto di Roma, siano effettivamente rispettati. Soltanto così potremo essere una comunità unita e potremo garantire la sicurezza di tutti».