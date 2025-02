San Cipriano, 5 ore per un’ambulanza. Tommasetti: "Rete dei soccorsi ko" “Sarò sempre dalla parte degli operatori sanitari che fanno i salti mortali"

“Nel Salernitano una normale operazione di soccorso richiede tempi biblici”. Lo osserva Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, in merito al caso di una 81enne di San Cipriano Picentino rimasta in attesa dell’ambulanza per ore prima di ricevere le cure necessarie.

“Secondo quanto riportato dal quotidiano “La Città” la donna si era rotta il femore cadendo in casa. Incidenti che purtroppo capitano ma inaccettabile è quanto accaduto in seguito. Per un intervento tutto sommato ordinario l’anziana ha dovuto pazientare ben cinque ore prima che il mezzo di soccorso arrivasse a destinazione. Si può ben comprendere la perplessità e lo scoramento dei familiari preoccupati per la sua salute”.

Tommasetti puntualizza: “Sarò sempre dalla parte degli operatori sanitari che fanno i salti mortali per garantire l’assistenza e, spesso, salvare vite. Vanno solo ringraziati. Contesto però la disorganizzazione ormai diffusa a macchia d’olio in provincia e in regione. Solo il mese scorso si è consumata una tragedia a San Mauro Cilento dove una 52enne in gravi condizioni ha atteso due ore un’automedica da Castellabate. La donna ha perso la vita in ospedale dopo qualche giorno”.

Il consigliere regionale tuona: “La rete dei soccorsi sul nostro territorio, a cominciare dal depotenziamento dei Saut, è del tutto incapace di rispondere alle esigenze degli utenti. Leggo intanto che Vincenzo De Luca sarà a Battipaglia per l’inaugurazione della nuova Tac a Radiologia (altra vicenda su cui ci sarebbe molto da dire). Al presidente della Campania dico che i tagli del nastro hanno fatto il loro tempo, soprattutto se manca la sostanza e i servizi non funzionano”.