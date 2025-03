Provinciali Salerno, frecciata Maraio: "Il Pd sia più generoso con gli alleati" Il segretario nazionale del Psi: "Ok Napoli ma serve capire qual è la programmazione e il progetto"

"Se noi continuiamo a partire dai nomi invece che dai programmi, dai progetti e dalla coalizione, commettiamo un errore. È evidente che Enzo Napoli, per noi, è una figura istituzionale e politica di assoluto riferimento e ha priorità rispetto agli altri. Il sindaco del Comune capoluogo è, sicuramente, una scelta che noi possiamo condividere. Ma, il problema è sempre politico: capire tutta l’organizzazione della macchina, il vicepresidente, le altre deleghe, qual è la programmazione e il progetto che il centrosinistra mette intorno alla candidatura di Enzo Napoli o di un altro candidato". Lo ha detto Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, parlando delle elezioni provinciali di Salerno, a margine dell'assmblea del Psi salernitano.

"Vi pare possibile che, in Campania, possiamo continuare che, appannaggio dello stesso partito, il Pd, abbiamo il sindaco di Salerno, il presidente della Provincia e il presidente della Regione Campania? E, così, in molti casi, i vicesindaci, i vicepresidenti. È chiaro che c’è da essere più generosi e ci aspettiamo che il Pd sia un partito più generoso nei confronti della coalizione perché dobbiamo costruire pluralità e una coalizione che regga al passo dei tempi. Quindi, la partita credo che sia ancora tutta da giocare, ma Enzo Napoli è un nome che, assolutamente, di partenza, se venisse confermato dal Pd, per me, avrebbe la priorità su tutti gli altri. E una volta definito questo, c’è da definire tutto il resto".