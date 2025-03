Regionali, Maraio: "Giusta proposta Manfredi. Socialisti per coalizione ampia" "Ripartire dai dieci anni di Vincenzo De Luca ma si allarghi la coalizione"

“A Napoli il Congresso nazionale del Psi perché in Campania, con le prossime regionali, si gioca una grande partita per il centrosinistra. Qui bisognerà mettere in campo ogni sforzo per costruire una coalizione unita, forte e ancora vincente”. Cosi Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, a margine dell’assemblea congressuale del partito a Salerno.

“Qui la classe dirigente del centrosinistra - spiega - dovrà misurarsi sulla concreta volontà di costruire un modello nazionale che superi veti per costruire nuove frontiere. In Campania bisognerà ripartire dai dieci anni di Vincenzo De Luca, che ha rilanciato questa Regione e dalla necessità di allargare la coalizione”.

“In questa direzione- ha aggiunto - siamo favorevoli alla proposta del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, di costruire la coalizione sul “modello Napoli”. Dobbiamo contaminarci di nuovi progetti. Il testardamente unitari di Elly Schlein deve essere la traiettoria di marcia. È il nostro obiettivo”.

“I socialisti, partendo dai temi, dalla sicurezza alla sanità, dai trasporti al buon uso dei fondi europei, lavoreranno per unire, per tenere insieme il centrosinistra e perché il prossimo governo regionale sappia valorizzare e riconoscere ogni contributo.”

All’assemblea ha partecipato anche il Segretario regionale del Psi Campania, Michele Tarantino, per il quale “l’unità - ha detto - sarà il nostro obiettivo. Dividere il centrosinistra sarà un danno per la Campania e per le prossime sfide nazionali. Noi quelli che vogliono impedirlo davvero”.