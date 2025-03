Elezioni provinciali, Aliberti: "Io candidato? Più facile che mi chiami De Luca" Appello del sindaco di Scafati: "Il centrodestra non sprechi questa chance, si faccia sintesi"

“Vengo a conoscenza che il mio nome, da quanto leggo, è emerso dalle riunioni tra i coordinatori provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati quale papabile candidato alla presidenza della Provincia di Salerno. Vero o falsa che sia la notizia, le attestazioni di stima e di affetto che in queste ora mi stanno raggiungendo sono il riconoscimento di un lavoro in FI di oltre trent’anni, dei risultati elettorali raggiunti nel mio comune alle ultime amministrative e in provincia, come consigliere più votato del centrodestra". Lo afferma in una nota il sindaco di Scafati e consigliere provinciale di Salerno, Pasquale Aliberti che, in merito all'ipotesi, chiarisce: "Seppur carico di orgoglio ritengo, però, la notizia frutto di una simpatica fantasia giornalistica: meno probabile di una chiamata da parte di Vincenzo De Luca. Su chi debba rappresentarci in Provincia di Salerno io ho le idee chiare: credo che il candidato del centrodestra debba sì essere un nome condiviso, ma anche un amministratore dalla forte personalità, con un profondo radicamento sul territorio e che sia capace di intercettare il diffuso civismo che oramai contraddistingue le amministrazioni dei territori salernitani", prosegue Aliberti.

"La partita della presidenza alla Provincia è fondamentale ai fini delle elezioni regionali. Non possiamo sprecarla. Non è il tempo delle ambizioni personali e sarà fondamentale in questo senso il compito dei coordinatori regionali di tutti i partiti del centrodestra trovare una sintesi. C’è in gioco il governo della Provincia di Salerno, le risposte che tanti comuni aspettano e la faccia del centrodestra in vista delle regionali. Sono fiducioso che alla fine avremo un candidato che coinvolga ed entusiasmi gli amministratori in una campagna elettorale fondamentale ai fini della conquista elettorale della Regione Campania”, conclude Aliberti.