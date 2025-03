Dissesto idrogeologico, Bicchielli guiderà la commissione parlamentare Importante riconoscimento per il deputato salernitano: “Prevenzione tema prioritario per il Paese”

Il deputato salernitano Pino Bicchielli è stato nominato presidente della commissione parlamentare d'inchiesta per il dissesto idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e

sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Oltre che da Bicchielli, la commissione sarà composta dai vicepresidenti Barbara Polo (Fratelli d'Italia) e Luciano D'Alfonso (Pd), dai segretari Alice Buonguerrieri (Fratelli d'Italia) e Antonino Iaria (Movimento 5 Stelle).

“La prevenzione e la sicurezza rispetto ai rischi idrogeologico e sismico sono temi importantissimi per un territorio come quello italiano, così diversificato e particolarmente esposto a causa della sua conformazione. Calamità come le frane, le alluvioni, i terremoti, hanno avuto nella storia del nostro Paese costi altissimi in termini di vite umane ma anche di sostenibilità sociale, economica e ambientale”, ha affermato Pino Bicchielli. “La prevenzione e la sicurezza - prosegue Bicchielli - possono proteggere territori e comunità e rappresentare anche un volano di sviluppo. Per le istituzioni si tratta di un impegno prioritario, e una Commissione parlamentare interamente dedicata a questi argomenti potrà contribuire con efficacia al lavoro che si sta portando avanti affinché nessuna comunità e nessun territorio restino indietro. Ringrazio i colleghi parlamentari per la fiducia - conclude -, onorerò questa responsabilità con il massimo impegno”.

Buon lavoro a Bicchielli è stato augurato anche dal coordinatore regionale di Noi Moderati, Gigi Casciello.

“La nomina di Pino Bicchielli, neo presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per il dissesto idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019, è una grande occasione per la regione Campania. Questa terra è stata drammaticamente martoriata da condotte criminali ed è stata trascurata, maltrattata da un governo regionale incapace nel dare le giuste risposte. Il lavoro della Commissione e l’attenzione che Bicchielli saprà dare alle tematiche, per la sua competenza ma soprattutto in ragione del suo essere campano, sapranno rendere giustizia alle troppe dimenticanze che hanno penalizzato la nostra regione. A Bicchielli porgo personalmente e a nome del coordinamento regionale in Campania di Noi Moderati auguri di buon lavoro”, la nota di Gigi Casciello.