Sarno, Iannone (FdI) e Bicchielli (NM): "Vicenda di una gravità inaudita" "Accertare la condotta dell’amministrazione Squillante"

«Una vicenda di una gravità inaudita». Così il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone e il deputato di Noi Moderati Pino Bicchielli, entrambi membri della commissione antimafia, hanno commentato il licenziamento della moglie di Massimo Graziano, ritenuto a capo di un gruppo dedito all’usura e alle estorsioni. «Al ministro Piantedosi chiediamo di valutare la nomina di una commissione di accesso per far luce su quanto accaduto e per accertare la condotta dell’amministrazione Squillante – hanno dichiarato il senatore Iannone e il deputato Bicchielli – È necessario capire se vi siano atti amministrativi inquinati da questo atteggiamento assunto dalla maggioranza. La vicenda, chiaramente, sarà portata all’attenzione della commissione Antimafia e della presidente Chiara Colosimo, che ringraziamo per la disponibilità. La città di Sarno merita trasparenza, i cittadini sarnesi meritano rispetto. Andremo fino in fondo per accertare eventuali responsabilità grazie all’impegno del Ministro Piantedosi». La decisione di sollevare l’avvocato Rubina Pignataro dal suo incarico di componente del Nucleo di valutazione, che avrebbe dovuto ricoprire fino al 2027, è arrivata in seguito agli sviluppi giudiziari che vedono la professionista al centro di un’inchiesta della Guardia di Finanza e di un’indagine coordinata dalla Procura Antimafia di Salerno. Queste indagini hanno portato all’emissione di una misura interdittiva di nove mesi nei confronti dell’avvocato, moglie di Massimo Graziano, ritenuto dagli inquirenti a capo di un’organizzazione dedita all’usura e alle estorsioni. Secondo l’accusa, l’avvocato Pignataro avrebbe avuto un ruolo chiave nella gestione di denaro proveniente da attività illecite, con l’ipotesi di reato di riciclaggio.