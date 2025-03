Regionali, Martusciello a Salerno: "Non sia un referendum pro o contro De Luca" "Dobbiamo scegliere chi è in condizioni di vincere e governare la regione"

“Agli alleati dico anche che è tempo di eliminare ogni tipo di veto, di eliminare ogni tipo di frizione fra di noi e di essere consapevoli che l’avversario è al di fuori del perimetro del centrodestra. Se facciamo questo sono convinto che ci aspettano tempi di vittoria”. Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, a Salerno per il congresso cittadino per gli azzurri.

“Guai a trasformare le prossime elezioni regionali in un referendum pro o contro De Luca, sarebbe un errore strategico. Quindi dobbiamo cercare di parlare in maniera costruttiva, io l’ho detto anche agli alleati, l’ho detto anche ai miei dirigenti. Da loro voglio assolutamente proposte, voglio cose concrete, voglio positività, non voglio assolutamente che si trasformino i comizi o i momenti politici nel parlar contro qualcuno”.

Quanto, poi, alle dichiarazioni della ministra Annamaria Bernini, che a Napoli ha indicato Martusciello come miglior candidato, l'europarlamentare ha detto: “Nell'ambito di un congresso di Forza Italia è inevitabile che si parli di un nostro candidato. Io lo dico con grande chiarezza: noi dobbiamo scegliere chi è in condizioni di vincere e chi è in condizione di poter governare questa regione per cinque anni. Quindi è tempo di mettere da parte ogni tipo di appartenenza e di sederci per costruire liste credibili innanzitutto. Poi al tavolo nazionale spetterà la scelta”.“Noi abbiamo fatto nomi di personalità che erano sicuramente in grado di allargare il perimetro del centrodestra, abbiamo guardato con grandissima attenzione a Piantedosi, abbiamo guardato a alla proposta di Antonio D'Amato”. Per l'eurodeputato, infatti, è indispensabile che il centrodestra si apra “alla società civile”.