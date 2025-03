Il salernitano Bicchielli a Varsavia per la conferenza interparlamentare PESC La conferenza coordina le politiche estere e di sicurezza comune dell'Unione Europe

Il parlamentare campano di Noi Moderati, Pino Bicchielli, membro della commissione Difesa a Varsavia per partecipare alla conferenza interparlamentare PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune). La conferenza ha l’obiettivo di coordinare le politiche estere e di sicurezza comune dell'Unione Europea, promuovendo una posizione condivisa e coerente tra gli Stati membri.

Organizzata dal Parlamento della Polonia, la conferenza affronterà diversi temi chiave, tra cui: la necessità di proteggere e garantire l'Unione Europea; le priorità e le sfide relative alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla politica di sicurezza e difesa comune nel nuovo ciclo istituzionale; lo sviluppo di un nuovo quadro di sicurezza per l'Unione Europea; il futuro delle relazioni transatlantiche; il rafforzamento della difesa europea nel contesto dell’aggressione russa contro l'Ucraina; la sicurezza nella regione del Mar Baltico; i tentativi di alterare i confini ed eludere le sanzioni dell'UE.

«Un onere e un onore essere tra i deputati in rappresentanza del Parlamento Italiano a un appuntamento così importante. È un momento cruciale per le politiche di difesa e sicurezza dell’Unione Europea, e la conferenza PESC rappresenta un’occasione per affrontare temi fondamentali che non possono più essere rinviati», ha dichiarato l’onorevole Pino Bicchielli. «Il Parlamento Italiano saprà garantire il proprio contributo per definire priorità comuni e strategie che rispettino i principi fondativi dell’Unione. Siamo a una svolta per ciò che concerne la politica di difesa comune», ha concluso il deputato campano.