Governo: il salernitano Antonio Iannone sarà sottosegretario al Mit Il Consiglio dei Ministri ha avviato la procedura per conferire l’incarico

Il salernitano Antonio Iannone sarà il prossimo sottosegretario al Mit (ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Il senatore di Fratelli d'Italia, che è anche coordinatore del partito in Campania, prenderà il posto lasciato libero da Galeazzo Bignami, che a dicembre è diventato il nuovo capogruppo alla Camera.

Il Consiglio dei Ministri ha avviato la procedura per proporre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella il conferimento dell'incarico di sottosegretario a Iannone. Il salernitano, tra l'altro, è anche già segretario della commissione bicamerale Antimafia.

"Non ho ancora giurato nelle mani del Presidente Meloni e per rispetto istituzionale, politico ed umano non rilascio nessuna dichiarazione prima di quel momento - ha scritto Iannone sui social -. Sono in treno di rientro a casa dalla mia anziana madre e la linea telefonica non è ottimale. Quello che posso dire, a prescindere, a tutti coloro che mi stanno sommergendo di chiamate e messaggi è che questa partecipazione mi commuove. Vi voglio bene".