Traffico record in Costiera Amalfitana, la denuncia di Cretella e Dante Santoro "Tema al Ministro dei Trasporti"

Il traffico veicolare è ormai bloccato da giorni e la viabilità in Costiera Amalfitana è diventata un incubo, a lanciare il grido d'allarme è l'attivista del territorio Andrea Cretella che ha chiesto l'intervento del Consigliere Comunale e Capogruppo Lega Salerno Dante Santoro per chiedere di portare il tema su tutti i tavoli istituzionali fino ad arrivare al Ministro dei Trasporti nonchè leader della Lega Matteo Salvini.

Il grido d'allarme

Non si è fatto attendere l'intervento del Consigliere Dante Santoro che raccoglie il grido d'allarme dell'attivista amalfitano Cretella:

" E' allarmante verificare che neanche alle porte dell'estate ci sia già una situazione di totale congestionamento del traffico con una bomba ad orologeria pronta ad esplodere per i residenti dei Comuni della Costiera che diventano ostaggio delle proprie città.

Serve mettere a punto un raccordo tra le forze dell'ordine, le polizie municipali ed un controllo severo agli accessi delle targhe alternate. La Costiera Amalfitana è un patrimonio dell'umanità ma anche un luogo in cui la vita dei residenti non può essere rovinata o messa ogni giorno a rischio dall'incapacità di gestione dei flussi turistici e dall'assenza di pianificazione in ambito di piani viabilità e sicurezza; porterò il tema su tutti i tavoli istituzionali, partendo dalle autorità locali fino al Ministero dei Trasporti ed al Ministro Salvini."