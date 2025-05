Regionali, Pierro lancia la Lega: "Pronti a guidare il cambiamento" Presentata la campagna "La Campania in Testa" con 5 assi portanti

“La Campania in Testa” non è solo uno slogan, ma un impegno concreto, una visione e una sfida che la Lega lancia con coraggio e determinazione in vista delle prossime elezioni regionali. È una campagna di comunicazione, ma soprattutto è una campagna di contenuti, pensata per mettere al centro le persone, i territori e le risposte che mancano da troppo tempo". Lo afferma il deputato della Lega e coordinatore provinciale di Salerno, Attilio Pierro.

"Sanità, lavoro, politiche sociali, trasporti e ambiente: abbiamo definito 5 assi portanti, chiari e attuabili, per ridare alla Campania ciò che merita. Con questa campagna, parliamo un linguaggio diretto e trasparente, che rompe con le liturgie della politica e punta su competenza, serietà e amore per la nostra terra", prosegue Pierro.

"Basta con la narrazione del fatalismo e del ritardo cronico: la Campania ha tutte le carte in regola per guidare il cambiamento, non per subirlo. ‘La Campania in Testa’ è un manifesto di orgoglio e responsabilità, che la Lega porta avanti con una squadra compatta e con il sostegno di una classe dirigente preparata, radicata e concreta. Siamo pronti. E questa campagna sarà il motore per parlare con ogni cittadino, in ogni provincia, con la forza delle idee e il coraggio delle scelte”.