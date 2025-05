Elezioni Albania, la senatrice salernitana Bilotti osservatrice Osce "Siamo qui per osservare che le elezioni si svolgano nel rispetto della democrazia"

La senatrice salernitana Anna Bilotti è a Tirana in qualità di componente della delegazione parlamentare italiana all'Assemblea dell’Osce, per osservare le elezioni politiche in Albania. Il gruppo, guidato dal presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea Parlamentare Osce Eugenio Zoffili, è composto, oltre che dalla senatrice Bilotti, anche dai deputati Fabrizio Comba, Mauro Del Barba, Federica Onori e Catia Polidori.

“Siamo qui - ha scritto, in un post social, la senatrice Bilotti - per osservare che le elezioni si svolgano nel rispetto della democrazia e siano libere e democratiche. Perché i diritti non hanno confini e la partecipazione è la chiave per costruire un'Europa più giusta e consapevole”.

I parlamentari, durante i briefing preparatori a Tirana, che si sono svolti con i colleghi del Parlamento europeo, del Consiglio d’Europa e dell’Odhir, per un totale di 365 osservatori provenienti da 47 paesi diversi, hanno avuto modo di incontrare le rappresentanze delle componenti politiche in corsa.