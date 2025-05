Lavori al Duomo di Salerno e alla Badia di Cava, il caso in Parlamento Interrogazione proposta dal deputato di Azione, Antonio D'Alessio

Interrogazione al ministero della Cultura per chiarire lo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione del Duomo di Salerno (Cattedrale primaziale metropolitana di Santa Maria degli Angeli, San Matteo e San Gregorio VII) e della Badia di Cava de' Tirreni, "estremamente arricchenti e importanti per il patrimonio culturale e artistico non solo del salernitano ma anche dell'intero Paese". A presentarla il deputato di Azione Antonio D'Alessio.

"Ad oggi - spiega il parlamentare salernitano - oltre ad annunci di stanziamenti di fondi regionali o ministeriali, non sono rinvenibili né aggiornamenti sul quadro complessivo delle ristrutturazioni né concreti avanzamenti sull'inizio dei lavori".