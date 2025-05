Volantini che commemorano assassinio Mussolini, Bilotti (M5s): "Sdegnata" "Siano rimossi"

“Sono sdegnata e preoccupata per i volantini che commemorano l’assassinio di Benito Mussolini con tanto di foto mentre compie il saluto fascista che, come riportano diversi organi di stampa, sono comparsi in questi giorni lungo la strada provinciale 428 tra Montecorvino Rovella e Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno”.

La denuncia della Bilotti

A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti. “L’antifascismo non è una semplice posizione politica, ma è il fondamento della nostra Repubblica. Perciò, chiedo che si intervenga tempestivamente per rimuovere ogni simbolo lesivo dei valori costituzionali”, conclude la parlamentare salernitana, Anna Bilotti.