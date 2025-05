Fratelli d'Italia, via al nuovo corso: ecco il nuovo coordinamento di Salerno Il partito di Meloni rafforza la sua presenza sul territorio in vista delle sfide elettorali

A seguito della recente nomina di Pietro Vuolo alla guida del Coordinamento Cittadino, Fratelli d’Italia Salerno annuncia la formazione della nuova squadra dirigente. Si tratta di un passaggio significativo per consolidare la presenza del partito sul territorio, in vista delle imminenti sfide amministrative ed elettorali.

"Ho ritenuto importante prendermi del tempo per dialogare con iscritti e militanti – afferma Pietro Vuolo – al fine di valorizzare le competenze e le energie presenti all'interno del gruppo. La mia intenzione era quella di costruire una squadra capace di unire passione politica e competenza. Ringrazio sinceramente chi ha scelto di mettersi in gioco per dare forza a questo percorso fondato su partecipazione attiva e rinnovamento".

La nuova struttura rappresenta l’inizio di una fase inedita per Fratelli d’Italia a Salerno: un progetto aperto al confronto con la cittadinanza, con l’obiettivo di offrire una proposta politica concreta, credibile e alternativa rispetto all’attuale amministrazione.

A fianco del Coordinatore Vuolo, è stato delineato un gruppo di lavoro composto da figure con specifiche responsabilità nei diversi settori dell’amministrazione pubblica e della vita cittadina. Antonio Puorro sarà delegato alle tematiche della Pubblica Istruzione, mentre Antonio Saggese si dedicherà al comparto Sanità. Franco Timpanaro seguirà le Politiche Sociali e i rapporti con i Quartieri, e Donato Santoro si occuperà di Casa ed Edilizia.

Michele Landi avrà la delega alla Formazione e alla Legalità, Rino Esposito sarà incaricato del Bilancio, e Gherardo Marenghi curerà le attività dell’area Elettorale. Luca Martino si occuperà degli Affari Generali e della Pubblica Amministrazione, mentre Marta Benesova sarà responsabile per le iniziative legate allo Sport e all’Inclusività. A Maria Bove è stato affidato il coordinamento dell’Organizzazione interna, e Paolo Caroccia gestirà la Comunicazione.

Il settore Commercio vedrà come referente Mariano Lazzarini, mentre Giovanni Cirillo seguirà le Politiche Ambientali e i rapporti con i media locali. Elena Criscuolo sarà incaricata della Tutela e del Benessere degli Animali, Enzo Musto avrà la responsabilità per gli Impianti Sportivi. Completa la squadra Pietro Arciello, il cui ruolo sarà definito nei prossimi giorni.

"Questa compagine – conclude Vuolo – nasce con l’ambizione di diventare un punto di riferimento affidabile e propositivo per la città di Salerno. Vogliamo costruire, insieme ai cittadini, un’alternativa seria, fondata su ascolto, competenza e visione.”