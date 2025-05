Carceri: nuovo Commissario e Vice Ispettore a Salerno e Vallo della Lucania Fratelli d'Italia: "Ringraziamo il Sottosegretario Delmastro"

Prosegue l’impegno del Governo Meloni nel garantire legalità e sicurezza nelle carceri italiane. Con la conclusione del 7° Corso Allievi Commissari e del 9° Corso Allievi Vice Ispettori della Polizia Penitenziaria, 140 nuovi Commissari e 401 nuovi Vice Ispettori entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani. In particolare, alla Casa Circondariale di Salerno entra in servizio un nuovo Vice Ispettore e alla Casa Circondariale di Vallo della Lucania entra in servizio un nuovo Commissario, con l’incarico di Comandante di Reparto.

I dettagli

“L’arrivo dei nuovi Commissari e Vice Ispettori è un ulteriore passo in avanti del Governo Meloni per garantire sicurezza e legalità negli Istituti Penitenziari italiani attraverso una catena di comando stabile e ben definita”, dichiara il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove.



“Queste nuove assegnazioni dimostrano ancora una volta l’attenzione di questo Governo verso le necessità degli Istituti di Salerno e Vallo della Lucania. Ringraziamo il Sottosegretario Delmastro per il suo costante impegno verso la Polizia Penitenziaria, continueremo a lavorare al suo fianco per il bene del territorio” concludono il senatore e sottosegretario Antonio Iannone e il deputato Imma Vietri, esponenti di Fratelli d’Italia.