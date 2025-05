Regionali in Campania, Noi Moderati accelera e annuncia il primo candidato Bicchielli e Casciello: "Il centrodestra si presenterà alle elezioni unito e coeso"

Filippo Sansone, dirigente nazionale di Noi Moderati, è il primo candidato ufficiale alle elezioni regionali in Campania per il partito. L’annuncio è stato ufficializzato dall’onorevole Pino Bicchielli, presidente nazionale Enti Locali, e dall’onorevole Gigi Casciello, coordinatore regionale del partito, nel corso dell’inaugurazione della sede di Noi Moderati a Scafati.

"Noi Moderati è sempre stata accanto alla città di Scafati e al sindaco Pasquale Aliberti. Quando molti leader nazionali prendevano le distanze, Giovanni Toti e Maurizio Lupi hanno scelto di essere presenti e di sostenere attivamente la nostra lista. Qui abbiamo consolidato non solo una presenza importante tra i cittadini, ma anche all’interno dell’amministrazione comunale, dove contiamo su un significativo numero di consiglieri comunali", ha dichiarato l’onorevole Pino Bicchielli.

"L’ultima tornata elettorale ha dimostrato che Noi Moderati non è più la quarta forza del centrodestra: siamo arrivati secondi a Genova, una delle città più importanti al voto, superando altri partiti di centrodestra. In alcuni comuni abbiamo raggiunto risultati straordinari".

L’annuncio del primo candidato ufficiale segna un momento chiave per il partito: "Il centrodestra si presenterà alle elezioni unito e coeso, e saremo protagonisti di questa sfida elettorale, puntando a conquistare un risultato significativo. Stiamo lavorando alla nostra lista e Filippo Sansone sarà il nostro candidato, una figura di riferimento per noi e per la città di Scafati", ha aggiunto il responsabile nazionale Enti Locali.

Una candidatura che trova pieno sostegno anche del coordinatore regionale Gigi Casciello: “Con la canditura di Filippo Sansone al Consiglio regionale non solo confermiamo attenzione a Scafati e all’intero Agro Nocerino ma testimoniamo che Noi Moderati parte dall’impegno e dalla valorizzazione delle migliori espressioni professionali territoriali. A Filippo e a Scafati il migliore auspicio perché le urne gli siano provvide”.

Sansone ha ringraziato per la fiducia ricevuta: "Grazie all’onorevole Pino Bicchielli e al nostro coordinatore regionale, l’onorevole Gigi Casciello, per il supporto e la fiducia. È una sfida ambiziosa, ma sono pronto a scendere in campo per garantire alla città di Scafati il sostegno che merita. Ci sono ancora tante criticità da affrontare, ma il governo cittadino sta andando nella giusta direzione. Avere il centrodestra al governo regionale rappresenta un’opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire", ha dichiarato il candidato al consiglio regionale della Campania.