Referendum, Bilotti (M5s): "L’8 e il 9 giugno si vota per difendere i diritti" "Non si vota su tecnicismi"

L’8 e il 9 giugno non si vota su tecnicismi, si vota su quali diritti vogliamo difendere e rafforzare. Ne abbiamo parlato a Salerno con Roberto Fico, rappresentanti di altre forze politiche, attivisti, cittadini, insistendo sulla necessità di andare a votare”.

A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, che, ieri, ha partecipato alla chiusura della campagna referendaria in piazza Caduti Civili di Brescia a Salerno, alla presenza, tra gli altri, del già presidente della Camera e presidente del Comitato di Garanzia del M5S.

I dettagli

Per Bilotti, “chi viene licenziato ingiustamente non deve accontentarsi di qualche mensilità arretrata, ma deve avere il diritto sacrosanto di tornare al proprio posto di lavoro”. La senatrice pone alcuni interrogativi per stimolare la riflessione: “Ha senso che chi lavora in una piccola impresa abbia meno tutele economiche in caso di licenziamento?

Quanti giovani devono ancora vivere nell’insicurezza dei contratti a termine senza motivo? In caso di infortunio su un cantiere, il committente può davvero lavarsene le mani? Dieci anni per ottenere la cittadinanza italiana sono una misura di integrazione o una barriera inutile?”. “Allora, domenica e lunedì andiamo tutti a votare. Facciamolo per i diritti di tutti”, conclude Anna Bilotti.