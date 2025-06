Santoro: "Spiagge di Salerno accessibili a tutti, trasparenza su gestione" "Oltre ai tagli dei nastri c’è poi necessità di governare ciò che si realizza"

Nuove spiagge a Salerno, il consigliere comunale della Lega, Dante Santoro, lancia l’appello: «La fruizione del fronte mare è un punto importante che ho posto sempre al centro dell’agenda politica. Ora però gli arenili siano accessibili a tutti e ci siano servizi per tutti». «E’ sicuramente una bella notizia per una città di mare. Ora però ci sia chiarezza sulla gestione, ci sia trasparenza sugli eventuali bandi. Il Comune faccia capire a noi e ai cittadini come verranno gestite e salvaguardate le spiagge cittadine», spiega Dante Santoro.

L'appello

«Oltre ai tagli dei nastri c’è poi necessità di governare ciò che si realizza e soprattutto c’è la necessità di salvaguardare la fruizione a tutti degli spazi pubblici. C’è da abbattere le barriere architettoniche, c’è da garantire sicurezza e vivibilità sia ai bagnanti che ai residenti che ai turisti. Così come c’è la necessità di istituire aree di sosta, per le auto e per gli scooter.

C’è ancora la necessità di istituire controlli per la sicurezza di tutti. C’è un lavoro da fare che va oltre l’inaugurazione e che deve essere svolto in tempi celeri in considerazione dell’avvio della stagione turistica e balneare. Noi, naturalmente, vigileremo attentamente, affinché da cosa pubblica non diventi, come spesso accade in questa città, cosa strettamente privata per pochi», conclude il consigliere comunale della Lega.