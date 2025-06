Pessolano (Oltre): "La sicurezza in città è ormai un optional" "Si attivi un presidio permanente della Polizia Municipale almeno per il periodo estivo"

“La sparatoria avvenuta giovedì sera in via Galloppo a Torrione è soltanto la punta dell’iceberg di una situazione di insicurezza generale in cui versa l’intera città, dal centro alla zona orientale. Le Forze dell’Ordine fanno egregiamente il proprio lavoro, mentre gravi sono le carenze che si riscontrano nella copertura notturna da parte della Polizia Municipale: è necessario che il Comune assuma le contromisure del caso e potenzi la presenza dei Vigili Urbani soprattutto nelle ore serali e notturne”.

I dettagli

Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano. “Non sono soltanto le zone periferiche a necessitare di una maggiore presenza della Polizia Municipale, soprattutto per sgravare le Forze dell’Ordine nel contrastare la microcriminalità, ma anche il centro cittadino: a testimoniarlo è, ad esempio, la recente rissa tra cittadini extra-comunitari avvenuta in Piazza Mazzini. Per non parlare, poi, delle scorribande di ragazzi in sella agli scooter in Piazza Gian Camillo Gloriosi, a Torrione.

La situazione è particolarmente critica e non si può più attendere, soprattutto quando siamo ormai alle porte di un’estate in cui arriverà in città un gran numero di turisti e visitatori. Ma non sono soltanto le zone turistiche ad essere ostaggio di degrado e microcriminalità: la tranquillità delle famiglie è messa a dura prova anche in realtà come quella di Piazza Alario, nei cui immediati paraggi vivono sia il Sindaco sia l’assessore Tringali: sorprende come due personaggi di spicco della governance cittadina restino ancora alla finestra e non si attivino per migliorare sicurezza e vivibilità nemmeno nei pressi di casa propria”.

“E’ urgente che il Comune prenda davvero a cuore la sicurezza della città, a differenza di quanto fatto finora, con risultati ben evidenti: si attivi, almeno nel periodo estivo, un presidio permanente, h24, della Polizia Municipale su tutto il territorio cittadino. Soltanto in questo modo si potrà tentare di porre fine a quest’ondata di microcriminalità e degrado frutto della disattenzione e della superficialità di quest’amministrazione, a cui i cittadini sono ormai purtroppo assuefatti”.