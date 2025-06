Terzo mandato, Conte: il no M5s non cambia, due mandati buoni e giusti Gelo su De Luca. "Individuare candidato in base a progetto politico"

“Sulla possibilità di consentire un terzo mandato per i presidenti di Regione la nostra posizione di sempre non è mai cambiata: due mandati ci sembrano assolutamente buoni e giusti per evitare che si creino delle incrostazioni e che ci sia anche una giusta turnazione". Al contrario "vedo che nel governo litigano ancora fra di loro: la mattina dice una cosa e la sera un'altra... Devono tenere insieme una maggioranza cementata ormai solo dal potere: devono capire qual è la soluzione migliore. Staremo a vedere". Lo ha dichiarato il presidente M5s Giuseppe Conte, nel corso di un incontro con la stampa a Salerno.

L'attacco

"In Campania - continua Conte - noi puntiamo a dare risposte concrete ai cittadini, a una comunità che vive le giornate, l'orizzonte, il futuro anche con grandissima difficoltà, con grandissimo disorientamento. C'è tanto disagio anche sociale, ci sono fasce della popolazione in grande sofferenza. La sanità richiede lungimiranza, investimenti, richiede veramente che sia fatto il bene comune a favore dei cittadini e siano prestati i servizi che siano garantiti a tutti in modo efficiente. Noi siamo per questo. Il nostro è un progetto politico e siamo in prima linea sicuramente per questo progetto politico. Poi se mi chiedete di candidati perché volete sfogliare la margherita, non sono qui per questo. Perché l'ho detto: io credo che sia giusto che il candidato venga individuato sulla base di un progetto politico, venga individuato parlando anche ai territori e non venga deciso a Roma in una stanzetta una segreta stanza di un vertice politico", conclude Conte.