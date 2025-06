Senatrice Bilotti (M5S): "Finanziateci il futuro, non la guerra" "Il Governo ignora i giovani e i diritti sociali”

«Il Governo continua a investire risorse pubbliche nel riarmo, mentre i giovani italiani si trovano ancora senza reali opportunità. Scuola, sanità, ricerca e ambiente restano ai margini delle priorità politiche». A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti.

«La disoccupazione giovanile – prosegue la parlamentare - resta drammaticamente alta, i tirocini continuano a sostituire i contratti di lavoro veri e propri e il lavoro stabile è sempre più un miraggio. Per questo, oggi e domani il Movimento 5 Stelle ha lanciato una mobilitazione nazionale per affermare un principio semplice ma fondamentale: “Finanziateci il futuro, non la guerra”». La mobilitazione si sta tenendo in tante città italiane e vede il coinvolgimento diretto dei giovani del M5s, dei gruppi territoriali e dei rappresentanti istituzionali.

«A Salerno – sottolinea la senatrice salernitana – ci siamo con un banchetto informativo e con la presenza del presidente Giuseppe Conte, del Network Giovani M5s Campania, dei gruppi territoriali e di tanti rappresentanti istituzionali». «Vogliamo una politica che metta davvero al centro il futuro, che parli di diritti, pari opportunità e giustizia sociale. Perché un Paese che non investe nelle nuove generazioni è un Paese che ha già rinunciato a crescere», conclude Anna Bilotti.