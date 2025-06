Regionali, l’ex sindaco Alfonso Forlenza candidato con Noi Moderati Cerruti: «La sua candidatura è stata richiesta da molti amministratori»

La Valle del Sele chiede a gran voce una rappresentanza in Consiglio regionale. È in quest’ottica che nasce la candidatura di Alfonso Forlenza, già sindaco di Contursi Terme e responsabile politico ed organizzativo per la Valle del Sele in Noi Moderati.

Un impegno diretto richiesto da amministratori ed ex amministratori non solo della Valle del Sele ma anche dai comuni limitrofi. Forlenza oggi può contare sul pieno sostegno di Noi Moderati, come conferma il deputato salernitano Pino Bicchielli, responsabile nazionale Enti Locali. “Da più parti mi è giunta la richiesta di candidatura e, dopo una lunga riflessione, ho deciso di accettare. Conosco il territorio della Valle del Sele, conosco le problematiche che affliggono il nostro territorio e sono pronto ad accettare questa sfida, a mettermi nuovamente in gioco”, ha dichiarato Forlenza.

“Accogliamo di buon grado la notizia della candidatura di Alfonso Forlenza, amministratore di lungo corso. La sua candidatura è stata richiesta da molti amministratori ed ex amministratori della provincia di Salerno. Siamo pronti a sostenere la sua discesa in campo e a dare voce a un territorio complesso come quello della Valle del Sele”, ha dichiarato il coordinatore provinciale di Noi Moderati Luigi Cerruti.

Pieno sostegno, come detto, dal deputato salernitano Bicchielli: “la lista per le prossime elezioni regionali è in fase di realizzazione. Abbiamo professionisti validi e competenze a disposizione e stiamo raccogliendo le migliori professionalità per garantire una lista forte, competitiva”, ha detto Bicchielli. Intanto, domenica 29 giugno alle ore 10 a Contursi Terme ci sarà l’inaugurazione della sede territoriale di Noi Moderati in via Carlo Alberto, 2.