Formazione, Tommasetti (Lega): "Trasparenza sulla gestione dei fondi Pnrr" Il consigliere regionale annuncia il suo impegno sulle politiche della formazione e del lavoro

Presunti favoritismi sui fondi Pnrr per le agenzie formative, Aurelio Tommasetti promette battaglia. Il consigliere regionale della Campania della Lega esprime profonda preoccupazione in merito alla gestione dei finanziamenti destinati alle politiche attive del lavoro, a seguito di segnalazioni pervenute dalle associazioni di scuole ed enti di formazione professionale regionali. L’attenzione del consigliere è stata richiamata da un’interrogazione presentata da un collega, la cui analisi ha evidenziato un quadro allarmante.

I dettagli

“Sembra che una ristretta cerchia di agenzie formative sia stata inspiegabilmente favorita, per quanto riguarda le somme e i tempi di attesa dei pagamenti, a discapito di centinaia di altre agenzie dello stesso settore che attendono da oltre un anno”, dichiara Tommasetti. Questa disparità non solo crea uno squilibrio incomprensibile tra gli stakeholder della formazione, ma ha anche generato ritardi insostenibili nel versamento delle indennità per i soggetti fragili che frequentano i corsi e per il personale docente.

“Mi chiedo come sia stato possibile raggiungere un punto tale, soprattutto considerando che la Regione Campania ha investito decine di milioni di euro in sistemi informativi per la gestione delle politiche del lavoro”, prosegue Tommasetti, sottolineando la contraddizione tra gli investimenti tecnologici e le attuali inefficienze.

Il consigliere regionale annuncia il suo impegno sulle politiche della formazione e del lavoro in Campania: “Da tempo seguo con attenzione la vicenda, su cui produrrò ulteriori interrogazioni. È inaccettabile che un settore di tale importanza, su cui la Regione spende centinaia di milioni di euro, continui a dare scarsi risultati. C’è necessità di maggiore trasparenza e di un’efficace gestione dei fondi per garantire equità e sostenere concretamente i percorsi formativi e lavorativi nella regione”.