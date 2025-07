Sicurezza nel Vallo di Diano, la Provincia chiede di istituire un commissariato La proposta, firmata dal vicepresidente Giovanni Guzzo, approvata all'unanimità

Con la deliberazione 20/2025 avente ad oggetto “Proposta di istituzione Commissariato della Polizia di Stato nel Vallo di Diano”, la Provincia di Salerno si impegna a farsi parte attiva presso il Ministero dell’Interno e le altre sedi competenti affinchè vengano intraprese al più presto le possibili iniziative volte all’istituzione del Commissariato di Polizia di Stato nel Vallo di Diano, quale punto di riferimento per il coordinamento delle attività di sicurezza e contrasto alla criminalità anche per il Golfo di Policastro-zona del Bussento, Sele, Tanagro, Alburni e Valle del Calore.

La proposta, a firma del vice presidente Giovanni Guzzo, è stata approvata all'unanimità.

«In particolare ricordo come nel 2018 analoga iniziativa fu intrapresa a mia firma dal Consiglio Provinciale per l’istituzione del Commissariato di Agropoli, a servizio del Cilento, considerato che il territorio a sud della provincia di Salerno rappresenta una vasta area geografica per una estensione territoriale di 3299 km² ai confini con la Basilicata e la Calabria, in parte attraversata dall'autostrada del Mediterraneo e quindi facilmente raggiungibili (anche) da organizzazioni criminali perché di facile e comoda interconnessione», spiega il consigliere provinciale Pasquale Sorrentino.

«Da qui si determina una situazione di pericolo crescente per la sicurezza dei cittadini, in particolar modo nel periodo estivo in cui si susseguono atti criminali e l'escalation di furti domestici ci impegna ad agire con maggiore vigore. In un "fronte" istituzionale rigoroso e continuo.

Le forze dell'ordine, a cui va un plauso incondizionato, svolgono un pregevole servizio e meriterebbero più risorse strumentali e strutturali.

Il compito si fa sempre più arduo e le organizzazioni criminali sono più organizzate e difficili da contrastare.

I presídi di legalità sul territorio oltre alla repressione certamente svolgeranno un insostituibile servizio di prevenzione e di educazione civica, con l'obiettivo di generare comunità più consapevoli e responsabili».