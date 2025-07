Piero De Luca (PD): "Basta tagli del Governo ai comuni" Il deputato è intervenuto agli Stati Generali della Bellezza

“In un momento in cui il nostro Paese è chiamato a ricostruire e rilanciare i territori, non possiamo permettere che i tagli ai Comuni diventino un colpo di grazia per la tenuta democratica, sociale ed economica delle nostre comunità". Lo ha dichiarato il deputato Piero De Luca, nel corso del suo intervento agli Stati Generali della Bellezza, organizzati da ALI (Autonomie Locali Italiane) a Cava de' Tirreni.

"I sindaci sono il baluardo della democrazia. Sono il primo presidio istituzionale nei territori, punto di riferimento quotidiano per i cittadini, garanti della coesione sociale nelle aree urbane e nei piccoli borghi. Vanno sostenuti con risorse concrete, non lasciati soli di fronte alle difficoltà. Negli ultimi anni, invece, il governo ha proceduto ad una grave riduzione dei fondi destinati agli enti locali. Scelte che colpiscono direttamente i servizi essenziali: manutenzione urbana, cultura, istruzione, trasporti, assistenza sociale. Colpiscono la vita reale delle persone. Lo stesso per quanto riguarda il Pnrr, i cui ritardi rischiano di bruciare il futuro del Paese. Al riguardo, è indispensabile spendere, tra l'altro, tutte le risorse previste per la Missione Cultura – oltre 3 miliardi di euro – finalizzate alla tutela del nostro patrimonio culturale, alla riqualificazione dei borghi storici e al rilancio del tessuto urbano".



Per Piero De Luca "valorizzare la bellezza significa rilanciare sviluppo, occupazione e identità. Significa rendere i territori più attrattivi, invertire lo spopolamento, creare economia sostenibile. Ma senza risorse e investimenti, tutto questo rischia di restare sulla carta. Serve un impegno economico e amministrativo concreto, serve fare rete tra istituzioni, amministratori locali e mondo delle associazioni, per non disperdere la bellezza del nostro Paese, ma valorizzarlo al meglio e trasformarla in energia viva per il futuro. Oggi più che mai, dunque, dobbiamo dare forza ai Comuni, restituire centralità ai territori, ripristinare le risorse tagliate e garantire ai sindaci gli strumenti necessari per amministrare con efficacia. Questo è il nostro compito. Questo è il nostro impegno”, le parole dell'esponente dem.