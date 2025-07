Regionali in Campania, Gubitosa: "Gli attacchi di De Luca sono rivolti al PD" L'esponente del Movimento 5 Stelle: "I nomi verranno dopo i programmi"

"In realtà chi parla di nomi, diciamolo chiaramente, sono i giornalisti perché posso confermare che il Movimento 5 Stelle, insieme agli altri partiti e alle liste civiche che stanno parlando di creare un formato serio per andare a queste regionali, non sta parlando in questo caso di nomi. Si parla solo ed esclusivamente di temi per la Campania".

Lo ha detto il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Michele Gubitosa, al termine del Revolution Camp con gli studenti dell'Udu andato in scena a Capaccio Paestumn e che ha visto anche la partecipazione di Elly Schlein. "I nomi verranno dopo. L'abbiamo già detto più di una volta. Capisco che alla stampa interessano i nomi, però in questo momento è presto per parlarne".

Rispetto a quanto detto dal presidente della Regione Campania uscente, Gubitosa sottolinea che "De Luca è un membro del Pd e la pensa come vuole. Poi, c'è un tavolo in cui si parla di temi e poi si vedrà anche il nome. Cioè, De Luca è libero di pensarla come vuole. Io credo che i suoi siano più attacchi interni riferiti al Pd. In questo momento facciamo un passo di lato, ci togliamo dai problemi che in questo momento il Pd sta affrontando internamente e pensiamo ai temi da portare in campagna elettorale e, se dovessimo vincere elezioni, anche a un formato serio per poter governare. Però, quello che sta accadendo ora tra De Luca e il Pd è un qualcosa che noi rispettiamo".