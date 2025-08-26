Cammarano: "Rogo a Battipaglia, servono ordinanze mirate e controlli serrati" Il consigliere regionale: “Non possiamo assistere a emergenze cicliche”

“L’incendio divampato lo scorso 24 agosto nella zona industriale di Battipaglia ha distrutto un capannone e coinvolto altri depositi, riaccendendo l’allarme sulla sicurezza del territorio e sulla tutela della salute pubblica. Non possiamo assistere a emergenze cicliche, come già avvenuto nel 2022 e nel 2023, mentre le istituzioni restano immobili invece di intervenire con misure concrete”. Lo afferma il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano.

“Se la Regione ha dichiarato lo stato di grave pericolosità incendi per l’estate 2025, resta da capire quali azioni abbia messo in campo il Comune di Battipaglia per scongiurare episodi di questo tipo. Servono ordinanze mirate, controlli serrati, la bonifica delle aree incolte e strumenti di vigilanza efficaci. La prevenzione deve essere reale e costante, non un mero adempimento burocratico”.