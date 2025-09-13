Regionali in Campania, da Paestum Piantedosi rilancia la sfida del centrodestra Il ministro dell'Interno chiude la due giorni di "Spazio Sud" e assicura: l'autonomia si farà

"Siamo un Governo che durerà. Al di là del mio contributo personale, credo che il Governo di Giorgia Meloni stia creando i presupposti perché il centrodestra possa governare anche nel successivo quinquennio. È un investimento che io raccomando ai cittadini elettori. Sarebbe importante investire allo stesso modo in questa Regione, investire in un Governo di centrodestra anche in Campania": così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in occasione della seconda e ultima giornata di "Spazio Sud", l'iniziativa promossa da Fratelli d'Italia a Capaccio Paestum.

L'inquilino del Viminale ha fatto sapere che una delle riforme più discusse dell'Esecutivo si farà: "I processi di autonomia sono processo di valorizzazione delle classi dirigenti locali, quindi, non vedo perché debba essere un boomerang. Favorire i processi di autonomia dovrebbe essere qualcosa che incide positivamente nella logica di chi, in qualche modo, afferma il valore della propria partecipazione alla politica regionale", le parole di Piantedosi a proposito dell'autonomia differenziata.

Infine, non è mancato un passaggio locale proprio sulla questione Paestum, dov'è stata inviata la commissione d'accesso per valutare l'eventuale rischio di infiltrazioni criminali dopo le inchieste che hanno chiuso anticipatamente l'esperienza di governo di Franco Alfieri.

"Io lascio sempre molta indipendenza a queste commissioni di valutazione, quindi ci saranno delle valutazioni che verranno fatte, verranno rassegnate poi alle autorità provinciali di pubblica sicurezza che le valuteranno in concorso con l'autorità giudiziaria e quindi poi si prenderanno delle decisioni".