Noi Moderati, lascia anche il coordinatore della Valle dell'Irno Michele Merola segue il deputato Pino Bicchielli e aderisce a Forza Italia

«Dopo un’attenta analisi e riflessione, abbiamo deciso di lasciare Noi Moderati e aderire a Forza Italia, seguendo il percorso intrapreso dal deputato Pino Bicchielli». Con queste parole, Michele Merola, coordinatore della Valle dell’Irno, annuncia l’addio al partito fondato da Maurizio Lupi.

«In queste ore ho incontrato la coordinatrice di Mercato San Severino, Marianna Erra, il coordinatore cittadino di Fisciano, Francesco Brescia e altri attivisti della Valle dell’Irno, che hanno condiviso e confermato la mia decisione. Insieme abbiamo maturato la scelta di lasciare il partito e aderire a Forza Italia - ha aggiunto Merola -. La politica è responsabilità, è fare il meglio per la nostra comunità. Ed è in quest’ottica che si inserisce la nostra decisione, con la consapevolezza di dover lavorare tutti insieme per rafforzare ulteriormente il centro moderato all’interno della coalizione di centrodestra. Mariana Erra aveva offerto la sua disponibilità ad una candidatura al consiglio regionale della Campania ma è chiara la volontà di fare un passo indietro perché, come detto, non ci sono i presupposti per andare avanti in un partito che non offre visione di crescita. Siamo pronti ad intraprendere questa nuova esperienza, accanto al nostro deputato Pino Bicchielli, con il solo obiettivo di fare il bene della nostra provincia e della nostra regione».