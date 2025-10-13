Cammarano: "Ospedale di Comunità di Buccino pronto. La Regione faccia chiarezza" L’interrogazione del consigliere M5S: “Vogliamo conoscere i tempi per l’attivazione dei servizi"

“L’Ospedale di Comunità di Buccino rientra tra gli interventi programmati per il potenziamento della rete sanitaria territoriale dell’ASL Salerno e, da segnalazioni pervenute, risulta completato sotto il profilo edilizio e impiantistico. Tuttavia, ad oggi, la struttura è ancora inattiva, senza posti letto né servizi attivati. Perché un presidio già pronto resta chiuso mentre il territorio continua a soffrire di gravi carenze assistenziali?”. Lo dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Michele Cammarano, che ha depositato un’interrogazione alla Giunta regionale sul tema.

“Il ritardo della Regione Campania nell’attuazione delle misure previste dal PNRR per il rafforzamento della sanità territoriale va colmato con urgenza. L’Ospedale di Comunità di Buccino è una struttura strategica, pensata per garantire continuità assistenziale, presa in carico dei pazienti cronici e decongestionamento degli ospedali. Ho chiesto alla Giunta di spiegare quali ostacoli ne impediscano l’attivazione e quali tempi siano previsti per renderla finalmente operativa. Lasciare un ospedale pronto ma inutilizzato è un paradosso che la nostra regione non può davvero permettersi”.