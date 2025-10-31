Schlein, stretta di mano con De Luca: "In Campania vinceremo con Fico" Il governatore a sorpresa all'incontro a Fisciano

Una stretta di mano a favore di operatori e fotografi questa mattina a Fisciano tra la segretaria nazionale del PD, Elly Schlein e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

E' successo all'iniziativa che si è tenuta al Comune con studenti, associazioni universitarie e il Forum giovani provinciale.

Un incontro che ha visto la partecipazione di Elly Schlein, il segretario regionale PD Piero De Luca, il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, e a sorpresa il presidente De Luca che non ha voluto però rilasciare dichiarazioni ai giornalisti.

Un saluto veloce tra i due in privato poi l'ingresso nella sala dove De Luca si è seduto in prima fila.

Schlein ha mostrato il suo apprezzamento per il lavoro fatto in Regione per sanità e trasporti e ha chiarito: "Vinceremo con il nostro candidato Roberto Fico".