La Russa spinge Cirielli: "Fondamentale l'asse tra Regione e Governo" Bagno di folla a Pagani per il presidente del Senato, che ironizza sul campo largo

"La sanità sicuramente è una precondizione perché chi sta qui ci stia al meglio possibile. Ed é un percorso lungo perché il terreno perso è così tanto che, per recuperare, non basta lo sforzo che sta facendo questo governo. Ci sarà bisogno di una grande sintonia tra La Regione, il governo e l'Europa".

Così il presidente del Senato, Ignazio la Russa, ieri a Pagani per l'evento elettorale a sostegno del candidato presidente alle regionali in Campania, Edmondo Cirielli.

Bagno di folla per la seconda carica dello Stato, che ha ricordato la "lunga amicizia" che lo lega all'attuale viceministro degli Esteri.

Da La Russa non è mancato un affondo ironico contro gli avversari di centrosinistra: "Il campo largo? E' tanto largo che ci si perde dentro. E' tanto largo che non avremo difficoltà a infilarci tranquillamente e a passeggiare, in quel campo, come se fosse un campo di calcio. E noi quelli che fanno i dribbling. E faremo dei dribbling...".

L'aspirante presidente, Cirielli, si dice certo della rimonta nonostante i sondaggi sfavorevoli: "La prossima settimana verrà la nostra leader a Napoli, prima nella convention con gli altri leader del centrodestra e poi, invece, verrà anche per fare un rapporto dei tre anni di mandato, l'ultima settimana, per dimostrare come non è soltanto l'Italia che va bene, ma anche il Sud che grazie a questo governo ha ripreso a marciare".

Il candidato del centrodestra alle regionali ha aggiunto: "Oggi la crescita del Pil, in percentuale, è più alta al Sud e in Campania rispetto alle altre regioni d'Italia. Ma, ovviamente, scontiamo ritardi incredibili. La Campania è ancora la regione d'Italia che ha il peggiore indice di rischio povertà, il maggior numero di disoccupati, il più basso numero percentuale degli occupati, la più scarsa occupazione femminile e giovanile. Ben 100mila giovani hanno lasciato negli ultimi cinque anni e, complessivamente, nei dieci a guida del Pd, 300mila giovani hanno lasciato La Campania", l'affondo di Cirielli.