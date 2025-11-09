Salerno, Fico raccoglie la sfida di Cirielli: "Pronto ad un confronto" E sui sondaggi: "Li leggo come sport, non ci interessano"

"Sento che c'è entusiasmo attorno. Sento che la coalizione si è saldata in maniera molto forte, perché oggi abbiamo anche una grande prospettiva: costruire non solo la coalizione per vincere le regionali ma anche una identità forte politica per mandare a casa questo governo". Roberto Fico, candidato del centrosinistra per la Regione Campania, ha lanciato il guanto di sfida da Salerno, raccogliendo anche l'appello lanciato dallo sfidante Edmondo Cirielli ad un ipotetico confronto elettorale: "Ma certo, non c'è problema". Sui sondaggi, invece: "Non mi interessano i sondaggi. Li leggo come sport ma è importante quello che stiamo facendo perché la nostra campagna elettorale sono le braccia e le gambe di tutti gli attivisti e di coloro che sono all'interno dei partiti politici. I sondaggi non ci interessano. Vedremo dopo i veri risultati".

