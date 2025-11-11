Fico, su gozzo accuse infamanti: illazioni che non esistono "Non hanno argomenti, modo maldestro per cercare di delegittimarmi"

"Lei, chiedendomi questa cosa, mi dà la possibilità di dire quello che io penso: che la destra, come coalizione, fa una campagna elettorale sul gozzo, dove chiaramente è tutto perfetto, non c'è niente, e quindi tutte le accuse infamanti che fanno le rigetto al mittente perché fanno illazioni che non stanno né in cielo né in terra".

I dettagli

Non usa mezzi termini il candidato presidente del centrosinistra Roberto Fico, a margine di un incontro promosso dalla Spi Cgil, replicando agli attacchi provenienti dal centrodestra sul suo gozzo di proprietà. "Come è possibile fare la campagna elettorale su di un gozzo? Significa che non hanno argomenti, significa che hanno paura e cercano in modo anche maldestro e molto infantile di trovare un modo per delegittimarmi. Ma il modo non c'è perché le persone stanno con me".