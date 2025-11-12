Regionali, De Luca guarda al futuro: difendere la provincia di Salerno Il governatore ha inaugurato un nuovo poliambulatorio a Montecorvino Pugliano

"Bisogna continuare questa attività di rilancio dei nostri territori. Dobbiamo soprattutto difendere il territorio di Salerno e di questa zona perché quando poi c'è da fare il riparto dei territorio, bisogna fare sempre una guerra e noi dobbiamo difenderci come abbiamo fatto in questi anni, facendo in modo di essere tutelati. Dobbiamo essere attenti e fare in modo che i nostri rappresentanti siano sostenuti anche per la campagna elettorale".

I dettagli

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'inaugurazione del nuovo Poliambulatorio "Lucia Raimo" in via Lombardia (fraz. Bivio Pratole) a Montecorvino Pugliano.

"Montecorvino Pugliano - ha spiegato a margine dell'iniziativa il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca - meritava un'attenzione particolare da parte della Regione perché ha ospitato per anni e anni una discarica che ha servito tutto il resto della regione. Dobbiamo essere grati alla comunità di Montecorvino e al sindaco Chiola per il lavoro straordinario che sta facendo. Noi abbiamo dato una mano per bonificare tutta l'area. Ci sono stati investimenti importanti. Adesso apriamo un Poliambulatorio molto attrezzato che sarà un'offerta di servizi di vicinato in modo particolare alle donne. Dovremo fare molti screening per i tumori al seno, poi è un poliambulatorio che consentirà prelievi, accertamenti e anche piccoli interventi chirurgici. E' un presidio di sicurezza per tutto il territorio".

De Luca ha ricevuto anche le chiavi della città di Montecorvino Pugliano, proposta dal sindaco Alessandro Chiola nel corso di un consiglio comunale monotematico. "E' sempre un motivo di onore per me. Ringrazio il sindaco, l'Amministrazione comunale. E' un gesto di riconoscimento - ha spiegato oggi ai giornalisti De Luca - per l'attenzione mostrata dalla Regione soprattutto per la bonifica del territorio, delle discariche. Credo che sia anche un gesto di amicizia di cui sono grato". "Il nostro Comune - ha sottolineato il sindaco Alessandro Chiola - ha beneficiato, grazie al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di interventi strategici e risolutivi che hanno segnato una svolta storica per il nostro sviluppo e per la qualità della vita dei cittadini. La cittadinanza onoraria rappresenta un gesto di gratitudine e di riconoscenza per il suo straordinario contributo al riscatto sociale ed ambientale del nostro territorio. Il suo impegno e la sua efficace azione amministrativa hanno avuto un impatto decisivo nel migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo significativamente alla protezione e al benessere della nostra comunità".