Regionali, Zuottolo (Fi): "Percorso entusiasmante, ora nuove sfide"

"Un'altra tappa preziosa del mio cammino, non la fine di una campagna elettorale. Anzi, del cammino di una comunità". Così Carmela Zuottolo, già sindaca di San Marzano sul Sarno, ha commentato il risultato ottenuto alle ultime elezioni regionali che si sono svolte in Campania e che l'hanno vista candidata nella lista di Forza Italia. "Un passaggio che ho affrontato con autentico spirito di servizio, con il cuore rivolto al mio territorio e con l’orgoglio di sentire forte il suo sostegno. Il risultato ottenuto non è solo un numero: è la voce della mia comunità, è la conferma che il lavoro fatto con dedizione lascia un segno. Sono profondamente grata all’onorevole Fulvio Martusciello, alla sua guida, alla sua visione e alla fiducia che ha riposto in me. Porto con me tutto questo, con emozione e responsabilità, pronta a costruire ciò che viene dopo".