Dimissioni Napoli, Aliberti: "Schlein ora ci dica cosa ne pensa" Affondo del consigliere regionale di Forza Italia

"Sulle dimissioni del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, è necessario l’intervento del Ministero dell’Interno e del Prefetto. Ma è altrettanto urgente che intervenga la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, di fronte all’abbandono di una carica ottenuta attraverso il voto democratico dei cittadini". Lo ha detto il sindaco di Scafati e consigliere provinciale di Forza Italia, Pasquale Aliberti.

"Le giustificazioni ascoltate dal sindaco Napoli appaiono quantomeno fragili e viene facile pensare che abbia probabilmente subito forti pressioni affinché abbandonasse la poltrona di primo cittadino e quindi anche di presidente della provincia di Salerno. Ritirasse Napoli immediatamente le dimissioni, perché mai nessuno lo ha sfiduciato. Se davvero il sindaco ha subito condizionamenti o pressioni, ci troveremmo di fronte a un fatto gravissimo, a un attacco violento alla democrazia, sul quale è indispensabile che le autorità competenti facciano chiarezza senza indugi. Adesso anche il partito democratico e il suo segretario Schlein dimostrino che la questione morale non si utilizza a giorni alterni. Anche perché, dopo le regionali ha già dato prova di essere ai piedi, politicamente parlando, di chi ha comandato e ancora comanda in questa regione".

