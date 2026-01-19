Salerno, sindaco dimissionario per il ritorno di De Luca: esposto al Prefetto Celano: tutelare la legalità. Il caso è finito anche all'attenzione del Viminale

Non si placano le polemiche per le dimissioni del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Il consigliere regionale di Forza Italia, Roberto Celano, ha presentato un esposto al prefetto Francesco Esposito.

Celano chiede di "disporre un accertamento ispettivo e documentale sulle motivazioni delle dimissioni anticipate del sindaco del Comune di Salerno", di "verificare la sussistenza di condizionamento esterno e interferenze politiche idonee a comprimere l'autonomia decisionale dell'organo elettivo", di "di valutare se gli elementi raccolti configurino ipotesi di illecito amministrativo o penale, con eventuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per i provvedimenti di competenza" e di "adottare ogni misura prevista dall'art. 143 Tuel e dalla normativa vigente per tutelare legalità, trasparenza e corretto funzionamento dell'ente".

L'esponente azzurro ha citato le indiscrezioni stampa sull'ormai certo ritorno di Vincenzo De Luca alla guida del Comune. "Le dimissioni non sono accompagnate da documentate motivazioni politico-amministrative autonome o da ragioni di buon andamento dell'ente, ma sembrano strumentali a favorire un preciso assetto elettorale".

Il caso è finito anche in Parlamento, con il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa che ha sollecitato il controllo da parte del ministero dell'Interno.