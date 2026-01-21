Pierro lascia la Lega, Santoro: "Secondo caso d'ingratitudine politica" Il consigliere comunale bacchetta il deputato che ha aderito a Forza Italia

Dopo l'addio di Attilio Pierro alla Lega ed il conseguente passaggio in Forza Italia, monta la polemica negli ambienti politici salernitani. Ad attaccare il deputato è il consigliere comunale di Salerno, Dante Santoro. "Parole ingenerose da parte del parlamentare pro tempore che ha raggiunto l’eden politico grazie alla Lega ed al supporto di tanti amministratori, elettori e militanti che, partendo dal sottoscritto, supportarono la lista Lega alle scorse elezioni Politiche per eleggerlo", spiega Santoro. "Dal suo abbandono di poche settimane fa abbiamo fatto più riunioni di quante non ne avessimo fatte con la sua gestione dei 5 anni precedenti. Siamo nel secondo caso in poche settimane di ingratitudine politica senza precedenti, Minella ha fatto scuola a Pierro o viceversa? Chissà…”

