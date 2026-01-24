Salerno, Forza Italia raddoppia in Regione: anche Minella aderisce agli azzurri Bicchielli: "Nostro progetto è credibile, attrattivo e radicato"

Dopo il deputato Attilio Pierro, anche il consigliere regionale Mimì Minella ha aderito a Forza Italia. Eletto tra le fila della Lega in occasione delle scorse Regionali, aveva inizialmente aderito al gruppo misto per poi ufficializzare il passaggio con gli azzurri.

“Accolgo con grande soddisfazione l’adesione del consigliere regionale Mimì Minella a Forza Italia. Si tratta di un ingresso importante che rafforza ulteriormente il nostro gruppo consiliare e conferma la credibilità e l’attrattività del progetto politico che stiamo portando avanti con coerenza e determinazione”. Lo dichiara Roberto Celano, segretario provinciale di Forza Italia e vice capogruppo in Consiglio regionale della Campania.

“L’ingresso di un ulteriore consigliere regionale – prosegue Celano – rappresenta un valore aggiunto per l’azione di opposizione responsabile e costruttiva che Forza Italia svolge in Regione e contribuisce in modo significativo al processo di radicamento territoriale su cui stiamo lavorando con grande intensità, in particolare nella provincia di Salerno e in tutta la Campania”. “Forza Italia – conclude – continua a essere la casa politica naturale per chi crede in un centrodestra moderato, riformista ed europeista, capace di dare risposte concrete ai cittadini, alle imprese e ai territori. A Mimì Minella rivolgo un sincero augurio di buon lavoro”.

Sulla stessa linea anche Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia, vice responsabile nazionale degli Enti Locali. “Oggi Salerno manda un segnale politico forte: con l’adesione di Mimì Minella e con la presenza di Roberto Celano, Forza Italia può contare su due consiglieri regionali salernitani. È un dato che rende Salerno ancora più centrale nell’azione del partito in Campania e nella costruzione di un’opposizione responsabile, seria e costruttiva in Consiglio regionale. L’ingresso di Minella è importante perché rafforza il gruppo e conferma che il nostro progetto è credibile, attrattivo e radicato nei territori. Forza Italia è la casa di chi vuole fare politica con competenza e concretezza, senza estremismi, portando in Regione i problemi reali delle comunità e soluzioni praticabili.

A Mimì Minella rivolgo un benvenuto sincero: insieme a Roberto Celano, lavoreranno per dare a Salerno più forza, più ascolto e più rappresentanza, e per mettere al centro i temi che contano: sanità, lavoro, infrastrutture, sicurezza e sviluppo.”