Salerno, De Luca lancia la volata e attacca: "Campo largo? Non bestemmiate" "Chi mi vuole votare, mi vota. Io sono un modesto artigiano"

Per la prima volta Vincenzo De Luca rompe gli indugi e, a margine della presentazione del rapporto Svimez, annuncia la sua candidatura a sindaco di Salerno. “Dobbiamo riprendere la città, dobbiamo riprendere la provincia, dobbiamo innanzitutto riprendere la sicurezza nella città. La situazione non è tranquilla. Dobbiamo dare tranquillità alle famiglie e ai giovani. Dobbiamo ricreare una speranza. Dobbiamo mettere in piedi un programma straordinario di rinnovamento, riqualificazione urbana, investimenti produttivi. Dobbiamo recuperare un'immagine bella della città", ha aggiunto l’ex governatore. “Dobbiamo riprendere pezzo per pezzo la città, bonificarla completamente, è chiaro che, se diamo il senso di un rinnovamento e di una ripresa di cammino, si creano entusiasmo, motivazioni, altrimenti i ragazzi se ne andranno".

A chi, poi, gli chiedeva se proporrà la sua candidatura al Pd e di una possibile riproposizione del campo largo, De Luca ha tuonato: “Chi mi vuole votare, mi vota. Il campo largo? Che volete fare? Volete bestemmiare con me, abbiate pazienza. Io sono un modesto artigiano, ma facciano quello che vogliono”.