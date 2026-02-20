Salernitana, che abbondanza sulla trequarti: Antonucci 'prenota' il Monopoli Raffaele vede l'infermeria svuotarsi e ora ha margine di scelta. Semaforo verde anche per Achik

“Credo che Molina abbia tutte le caratteristiche fisiche per darci una mano nella prima pressione e permetterci di avere un altro calciatore offensivo come lo è Achik, come lo è Antonucci o lo stesso Ferraris”. Parlava così Giuseppe Raffaele al termine di Cavese-Salernitana, sottolineando come la strada verso il 3-4-1-2 dipendesse molto sia dalla mobilità e dallo spirito di sacrificio dell’ex Siracusa, in coppia con l’insostituibile Lescano, così come dai recuperi dei centrocampisti. Lo schieramento di Golemic apre allo spostamento in mediana di Capomaggio per sopperire alle difficoltà di Tascone e all’infortunio di Carriero.

Buone notizie dall’infermeria

E allora ecco che sulla trequarti si accende un maxi-ballottaggio anche alla luce delle ottime notizie che arrivano dal campo. Andrea Ferraris parte in vantaggio su Ismail Achik, seppur il marocchino questa mattina si sia allenato con la squadra senza più fare i conti con i fastidi al polpaccio che lo avevano limitato sia con il Casarano che con la Cavese. Aumenta i giri del motore anche Mirko Antonucci: il trequartista, arrivato in prestito dallo Spezia dopo il semestre amaro al Bari, rientrerà nella lista dei convocati e tornerà per la prima volta all’Arechi dopo la parentesi nel 2020-2021. Differenziato per Luca Boncori e Roberto Inglese. Palestra e terapie per Giuseppe Carriero. La seduta di rifinitura è fissata per domani alle 11:00, sempre al Mary Rosy.