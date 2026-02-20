Amministrative, Piero De Luca (PD): "Avvieremo un tavolo con i 5 Stelle" Il segretario regionale prova a ricucire lo strappo con i grillini

Nel giorno in cui Vincenzo De Luca annuncia la sua candidatura a sindaco di Salerno, il segretario regionale del Pd, Piero De Luca prova a ricucire lo strappo con il Movimento 5 Stelle. “Siamo in contatto con il Movimento 5 Stelle costantemente, ma così come con le altre forze politiche di centrosinistra. Avvieremo nei prossimi giorni un tavolo regionale e affronteremo i temi che abbiamo avanti per dare risposta ai nostri cittadini e continuare a governare i Comuni, le amministrazioni in cui abbiamo dato risposte in questi anni, provando a mettere insieme una coalizione di centrosinistra ampia, forte, strutturata, radicata soprattutto sul territorio”, le parole del segretario regionale dem a margine della presentazione del rapporto Svimez. A Salerno, tuttavia, lo scenario appare complesso: con Vincenzo De Luca già da tempo in campo, difficilmente si riuscirà a trovare un'intesa con i 5 Stelle che vorrebbero un progetto di discontinuità politica nella città d'Arechi.